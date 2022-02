Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando seus filhos chegarem a uma determinada idade, você descobrirá que fazer com que todos usem a mesma conta de música se torna difícil. Isso não apenas atrapalha suas listas de reprodução geradas automaticamente, mas, mais importante, significa que você não pode ouvir porque outra pessoa está usando essa assinatura.

Chega o plano familiar, com o objetivo de dar acesso a vários usuários a serviços de streaming sem que você precise pagar o preço total por várias assinaturas individuais.

Aqui detalhamos os custos, prós e contras de cada sistema diferente e você descobrirá que todos têm preços competitivos.

Spotify é o grande pai dos serviços de streaming, mais de 82 milhões de faixas, 3,6 milhões de podcasts e Spotify Radio, mas o mais importante é que há muito suporte para Spotify em outros dispositivos através do serviço Premium - em smart TVs, alto-falantes, Android, Apple, PC, Mac - com Spotify Connect uma grande vantagem.

O preço familiar é de £ 16,99/$ 15,99/€ 14,99 e, para isso, até seis membros recebem o mesmo nível Premium de serviço. Se você já é assinante do Spotify e faz parte de uma família, pode manter suas playlists.

Todos vocês precisam morar no mesmo endereço - mas não há limite para o número de dispositivos - e haverá uma conta individual. Todos vocês terão que ter contas individuais do Spotify vinculadas a um endereço de e-mail - com o Spotify Kids uma parte exclusiva do Spotify Family, com conteúdo específico para crianças menores.

Existe o Spotify Free suportado por anúncios como alternativa, mas tem limitações - e se você faz parte de uma família Spotify, não pode usar outros descontos ou usar assinaturas gratuitas de terceiros, como sua operadora de celular.

Há filtragem de conteúdo explícita, que você pode definir individualmente para que o titular da conta principal seja responsável pelo que os usuários da família podem ou não ouvir.

A desvantagem do Spotify é que, se você estiver usando dispositivos como o Echo em sua casa, todos vinculados a uma conta, ele não reconhecerá usuários individuais da família, portanto, você não poderá jogar em vários dispositivos.

O Apple Music possui 90 milhões de músicas e acesso à estação de rádio Apple Music 1 (anteriormente Beats 1). É compatível com dispositivos Apple e Android, Apple HomePod, Sonos, PC, Mac, dispositivos Amazon Echo e dispositivos Google Nest.

O Apple Music inclui qualquer coisa que você possa ter em sua coleção do iTunes, incluindo músicas que você comprou da Apple, e você pode sincronizar músicas do iCloud que você carrega - com cada membro capaz de compartilhar compras do iTunes com a família. Você também obtém acesso à coleção em expansão de áudio espacial Dolby Atmos da Apple, bem como áudio sem perdas de maior qualidade em algumas faixas.

O Apple Music custa £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 para uma família de seis pessoas e todos terão que ter um ID Apple para fazer parte da família - como é o Compartilhamento Familiar . Você pode criar um ID Apple para crianças menores de 13 anos usando seu próprio endereço de e-mail como backup de emergência; crianças com mais de 13 anos podem criar seu próprio ID Apple.

Você pode ingressar em uma família se já foi assinante do Apple Music anteriormente, mantendo suas listas de reprodução e assim por diante.

Você também pode definir restrições de conteúdo no Apple Music. Isso precisa ser definido em cada dispositivo (não é universal), mas as configurações podem ser bloqueadas com um código PIN. O Apple Music permitirá que você tenha vários fluxos em dispositivos como o Echo em sua casa.

Embora oAmazon Music ofereça algum acesso "gratuito" por meio de assinaturas Prime no Prime Music , para as 75 milhões de músicas completas, você precisará fazer uma assinatura adequada do Amazon Music - Amazon Music Unlimited. Prime Music tem apenas um catálogo de 2 milhões de faixas.

A conta família Unlimited oferece seis membros e cada usuário recebe uma conta individual; cada membro precisa ter pelo menos 13 anos de idade para ter uma conta Amazon, por isso é diferente de outras contas Amazon Household - como Kindle .

Você pode fazer upload de músicas para o Amazon Music Unlimited e as músicas que você compra da Amazon - incluindo faixas AutoRip - estão incluídas. O Amazon Music Unlimited também pode ser "transmitido" para dispositivos Echo na mesma rede usando o Alexa Cast, enquanto vários fluxos em uma casa Echo são suportados.

A Amazon também suporta música de alta resolução, em algumas faixas, bem como Dolby Atmos e 360 Reality Audio em dispositivos compatíveis.

Há filtragem de letras explícita disponível e você terá que habilitar isso em cada dispositivo individual, mas não há proteção por PIN, portanto, pode ser facilmente desativado.

O YouTube Music substitui o Google Play Music e oferece um catálogo de 70 milhões de álbuns oficiais, listas de reprodução, singles e vídeos. Ele pode ser acessado em dispositivos Android ou Apple, PC, Mac, suporta streaming do Google Cast para vários alto-falantes e é suportado nativamente em dispositivos Google Home.

A assinatura familiar exige que todos os usuários tenham uma Conta do Google, o que permite que até seis membros da família (incluindo o pagador da conta) morem no mesmo endereço. Você só pode alterar os grupos familiares uma vez por ano. Você pode incluir crianças que você configurou usando o Family Link se seu filho tiver menos de 13 anos. Caso contrário, todos precisam de uma Conta do Google própria.

Custa £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 para a família.

Existem controles dos pais no aplicativo YT Music que permitem excluir conteúdo explícito na música.

A Deezer oferece 90 milhões de faixas de streaming de música e toca bem com uma ampla variedade de plataformas, no Android, iPhone, PC, bem como em alto-falantes inteligentes como Amazon Echo e dispositivos Google Nest.

O preço familiar é de £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 e, novamente, oferece 6 usuários - todos devem morar no mesmo endereço - com perfis separados. A Deezer faz questão de salientar que você terá muito conteúdo perfeito para crianças mais novas com a opção Deezer Kids, que oferece opções de música para menores de 12 anos.

Há um limite de 13 dispositivos para a conta da família Deezer - 3 para o assinante principal e 2 para cada usuário secundário.

Há filtragem de letras explícita que pode ser ativada em cada dispositivo de reprodução.

Você pode não pensar imediatamente no Tidal quando se trata de música familiar, mas o serviço tem um preço competitivo em linha com outros serviços. O Tidal fez seu nome na música de alta qualidade e, de fato, você obtém isso aqui, com streaming de qualidade de CD/1411 kbps em vez da qualidade mais baixa que você encontrará em alguns outros serviços. No entanto, o HiFi Plus - que oferece o nível mais alto de qualidade, custa impressionantes £ 29,99 no plano familiar.

Você terá até 6 usuários e cada um precisará de seu próprio endereço de e-mail para habilitar o login. Não há opção para bloquear letras explícitas no Tidal, mas você pode bloquear artistas. Você só pode usar o Tidal com o Amazon Echo nos EUA, não em qualquer outro lugar, por isso é um pouco mais restrito e melhor experimentado por telefone ou aplicativo de desktop para famílias.

Os preços variam entre as regiões, no entanto.

Escrito por Chris Hall.