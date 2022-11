YouTube A música esconde o botão de não gostar em um grande refresh visual

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O YouTube Music começou a lançar uma interface de usuário atualizada que move alguns botões, inclusive escondendo o botão de não gostar em um menu.

O movimento, que vem em cima do YouTube, também eliminando o botão de antipatia em seu serviço de transmissão de vídeo, significa que os fãs de música agora precisam tocar um botão de menu antes de poderem descarregar sua antipatia por uma música. Mas essa não é a única mudança que foi feita, com outros botões se deslocando por todo o lugar.

No topo da tela, as pessoas podem agora ver de onde uma música está sendo tocada, como uma estação de rádio ou uma playlist. Há também um novo botão Cast ao lado dele, tornando mais fácil e mais rápido para as pessoas começarem a lançar suas músicas para um alto-falante ou TV compatível.

A adição do novo texto "tocando a partir de" significa que a alternância de Música e Vídeo teve que se mover mais para baixo, enquanto a obra de arte também foi aumentada em tamanho, embora apenas ligeiramente pelos nossos olhos. Outros elementos da tela simplesmente se deslocaram ligeiramente para cima para preencher algum espaço.

Os controles principais de reprodução permaneceram intocados na maior parte do tempo, embora o botão Play/Pausa tenha agora um fundo branco para que ele se destaque um pouco mais.

Se você ainda não está vendo o novo visual, basta pendurar fogo. A mudança parece ser do lado do servidor, então você não precisará de uma atualização do aplicativo para que ele comece a funcionar. Aparecerá apenas magicamente, então mantenha seus olhos abertos na próxima vez que lançar seu aplicativo YouTube Music.

Escrito por Oliver Haslam.