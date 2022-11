Os Shorts do YouTube vêm para a tela grande e são surpreendentemente bons

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O YouTube anunciou que está trazendo o YouTube Shorts para a tela grande, com aplicativos atualizados para TV e console de jogos adicionando suporte nas próximas semanas.

A mudança dará aos aplicativos do YouTube uma nova interface projetada especialmente para vídeos verticais em forma curta. Os Shorts têm menos de um minuto de duração e foram obviamente projetados com o TikTok em mente, mas onde o YouTube tem a vantagem é o suporte à TV. Com esta nova atualização, os Shorts terão uma interface especial projetada desde o início para fazer o melhor uso dos imóveis disponíveis na tela.

O YouTube diz que ele passou por algumas idéias de design diferentes antes de se instalar na interface que será lançada para os telespectadores do YouTube. Aqueles que o tomarem por um giro notarão que a empresa "simplificou o design" de praticamente tudo. O resultado é uma visão vertical que mostra o vídeo dentro de uma borda, enquanto os controles e informações de vídeo ficam de lado.

O novo visual significa que há menos desperdício de espaço, enquanto os controles de reprodução e a barra de progresso habitual também são movidos para fora do caminho.

O YouTube diz que a nova interface específica de Shorts será lançada nas próximas semanas para modelos de TV a partir de 2019 e mais tarde, bem como em consoles de jogos mais novos, embora não tenha sido específica sobre exatamente o que isso significava. O PS5 e o Xbox Series X/S parecem uma aposta segura, e esperaríamos que o PS4 e o Xbox One também se tornassem bons para ir lá.

Escrito por Oliver Haslam.