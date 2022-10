O YouTube tem um novo visual fresco e colorido no celular, na web e na TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O YouTube anunciou uma atualização de seu aplicativo em múltiplas plataformas que traz consigo um visual novo e colorido - inclusive em televisores inteligentes.

O novo YouTube está sendo lançado agora e a empresa diz que se trata de adicionar cor aos procedimentos. Para isso, algo chamado modo ambiente pegará a cor principal do vídeo na tela e o lavará sobre o resto da interface. É tudo uma homenagem à maneira como a luz sangra da tela de uma TV quando vista no escuro, aparentemente.

Infelizmente, porém, o modo ambiente só estará disponível na web e no celular, e mesmo assim você precisará usar o tema escuro para vê-lo. Aqueles que preferem que seu YouTube seja um pouco mais brilhante estão sem sorte, infelizmente.

Falando do tema negro, o YouTube diz que agora está mais escuro do que nunca, numa tentativa de fazer o conteúdo pop mais. Há algumas boas notícias aqui, pelo menos - o tema sombrio atualizado está chegando às televisões inteligentes, bem como aos celulares e ao site do YouTube.

O YouTube também quer tornar mais fácil o clique nos links. Ele diz que os links do YouTube dentro das descrições dos vídeos mudarão para botões, com ações freqüentes como baixar, compartilhar e gostar do conteúdo agora obtendo um layout mais limpo para ajudar a minimizar as distrações.

Outra melhoria é a adição de beliscar para ampliar, um recurso que permite aos usuários de iPhone e Android fazer exatamente isso - beliscar um vídeo para ampliar. Se isso é algo que você sempre quis fazer, tenha. Esse é um novo recurso que será perfeito para todos aqueles vídeos de pintura de Bob Ross.

Você pode ver exemplos do que as mudanças do YouTube significam para a maneira como você usa o YouTube no blog de anúncios da empresa, também.

