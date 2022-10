Sigh, o plano familiar Premium do YouTube está subindo de preço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os assinantes do plano familiar YouTube Premium devem verificar seus e-mails. O Google está dizendo aos usuários que o custo mensal do serviço subirá $5 por mês nos EUA e £2 no Reino Unido.

A partir de novembro de 2022, os novos usuários americanos começarão a pagar $22,99 por mês pelo YouTube Premium. Enquanto o próximo ciclo de cobrança começa em ou após 21 de novembro, os assinantes existentes não verão sua conta aumentar por algum tempo. De acordo com Engadget, o preço para os assinantes existentes não aumentará até abril de 2022 devido a esse "membro de longa data e valor".

Anteriormente, a compra no plano familiar para apenas dois usuários começava em $17,99. Apesar do aumento das famílias, o Google disse que seu preço para um usuário permanecerá em $11,99 por mês para os indivíduos e $6,99 para os estudantes. Os benefícios não estão mudando, com a Premium ainda oferecendo aos usuários uma experiência no YouTube sem anúncios, bem como a possibilidade de baixar vídeos e acessar o YouTube Music.

O YouTube Premium é uma assinatura paga, disponível em certos países, que lhe dá uma experiência livre de anúncios, rica em recursos (visualização offline) e aprimorada em muitos dos serviços de vídeo e música do Google, como YouTube, YouTube Music, YouTube Gaming, e YouTube Kids. Em sua essência, o YouTube Premium é sobre a remoção de anúncios. Como o YouTube ganha muito dinheiro com os anúncios, ele não pode realmente removê-los sem fazer você pagar. Ao permitir que o telespectador pague, não será mais necessário esperar pelos anúncios entre os vídeos.

Assim, se você estiver entrando em uma TV inteligente, você poderá assistir aos vídeos instantaneamente, sem interrupções. Para mais informações sobre a Premium, consulte o guia Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.