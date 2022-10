O suporte a vídeos 4K do YouTube ficará livre após o backlash do usuário

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de testar inicialmente a idéia de colocar 4K vídeo streaming atrás de seu paywall Premium, o YouTube agora cancelou definitivamente sua experiência, diz o site.

O plano original era o YouTube restringir os vídeos 4K àqueles que pagam por seu serviço de assinatura Premium do YouTube, um serviço que as pessoas geralmente pagam como uma forma de se livrar dos anúncios. Essas pessoas teriam recebido vídeos 4K lançados, mas todos os outros teriam ficado presos com HD 1080p. Pelo menos era esse o plano, e o YouTube chegou ao ponto de lançar um teste que implementou as novas regras para algumas pessoas.

Mas esse é o plano não mais depois que o YouTube anunciou via Twitter que a experiência inicial acabou e que as pessoas continuarão a ser capazes de "acessar as resoluções de qualidade 4K sem a adesão premium".

nós desligamos completamente este experimento. os telespectadores devem agora poder acessar resoluções de qualidade 4K sem assinatura Premium. estamos aqui se você tiver outras q's- TeamYouTube (@TeamYouTube) 17 de outubro de 2022

A notícia vem depois que o YouTube se viu no final da revolta dos usuários sobre o plano, embora a empresa não tenha dado nenhuma razão pública para sua mudança de opinião. É possível que esta tenha sido sempre a maneira como as coisas iam acontecer, mas por que fazer o experimento, se este foi o caso?

O desejo do YouTube de fazer com que as pessoas paguem por fluxos de alta taxa de bits é óbvio - os dados não são baratos para circular e recuperar parte desse dinheiro nunca é uma má idéia. Com isso em mente, não se surpreenda se este experimento se tornar ainda mais difícil.

