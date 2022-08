Como encontrar podcasts no YouTube

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os podcasts foram outrora o objetivo do iTunes, quase exclusivamente, mas ao longo dos anos, os fãs de podcasts têm recebido cada vez mais opções quando se trata de plataformas.

Ao contrário do Spotify, que fez um esforço consciente (e caro) para reforçar sua audiência de podcasts, o YouTube cresceu organicamente e se tornou a plataforma de escolha para podcasts de vídeo.

Agora, a plataforma de compartilhamento de vídeo tem sua própria página de podcast para tornar este conteúdo mais fácil de acessar e descobrir.

Entretanto, ela ainda não está disponível em todos os lugares e parece estar se desenvolvendo gradualmente. Nos Estados Unidos, pelo menos, está ao vivo agora. Veja aqui como você pode acessá-la.

Em seu computador desktop, você pode simplesmente ir a https://youtube.com/podcasts

Se preferir, você pode encontrá-lo na página inicial do YouTube, clicando na aba explorar, no lado esquerdo do navegador.

Na página de exploração, você será presenteado com uma série de tópicos como música, notícias e jogos, juntamente com podcasts. Clique no botão "Podcasts".

Na página de podcasts, você verá shows populares, listas de reprodução, recomendações personalizadas e gêneros para explorar.

O aplicativo móvel também tem uma página de podcast e é acessado de forma muito semelhante.

Abra seu aplicativo YouTube Deslize na página inicial para revelar o menu superior Toque Explorar na parte superior esquerda Toque em Podcasts na página Explorar, você pode precisar deslizar para a esquerda para revelá-lo, dependendo do tamanho de sua tela

A partir daqui você encontrará todo o conteúdo do podcast que possa desejar, e você terá a mesma gama de recomendações e tópicos a explorar, assim como o site de desktop.

Escrito por Luke Baker.