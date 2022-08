Como limpar seu cache do YouTube no celular e na área de trabalho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quer você esteja fazendo vlogs ou aprendendo como montar um gabinete, nada é pior do que um problema técnico interrompendo sua visualização no YouTube.

Se você achar que as coisas não estão funcionando bem no aplicativo ou no site da área de trabalho, um bom lugar para começar é limpar seu cache. Não se preocupe, limpar o cache não removerá suas preferências ou dados, ele apenas se livrará dos arquivos temporários do aplicativo.

-

Neste artigo vamos levá-lo através do processo de limpeza de seu cache no Android ou no seu navegador da web, infelizmente, o aplicativo iOS não permite que você limpe o cache.

Os passos exatos variam ligeiramente entre diferentes fabricantes de telefones, mas o processo básico será o mesmo em toda a linha

Abra o aplicativo de configurações do seu telefone e navegue até Apps ou Apps e Notificações. Encontre o aplicativo do YouTube na lista e selecione-o. Na página de aplicativos do YouTube, toque em Armazenamento e cache. Em seguida, escolhaLimpar cache.

Uma vez ordenado, você pode voltar ao aplicativo do YouTube para ver se seus problemas estão resolvidos. Dedos cruzados!

No desktop as coisas funcionam um pouco diferente, você não pode limpar o cache de um site específico, então você terá que limpar o cache de todos os sites ao mesmo tempo.

Temos instruções para os navegadores mais populares da web listados abaixo:

Na parte superior direita da janela de seu navegador, clique nos três pontos. Selecione Mais ferramentas e, em seguida, Limpar dados de navegação. Na parte superior, escolha um intervalo de tempo. Para apagar tudo, selecione All time. Ao lado de "Imagens e arquivos em cache", marque a caixa. Clique em " Limpar dados".



Clique em Safari no canto superior esquerdo, ao lado do ícone da Apple. No menu suspenso, escolha Preferências. Navegue até a guia Avançado no menu de preferências. Marque a caixa ao lado de Mostrar menu Desenvolver na barra de menu. Volte para a barra de menu no topo e clique em Desenvolver. No menu suspenso, clique em Empty Caches.

Clique no ícone do menu (três linhas horizontais). Ir para Privacidade e segurança Na seção Cookies e Dados do Site , clique em Limpar Dados. Desmarque a caixa ao lado de Cookies e Dados do Site. Clique no botão Limpar.

Esperamos que você esteja de volta ao seu prazer ininterrupto de visualização, mas se você quiser aprender mais alguns truques e dicas do YouTube, confira a seleção abaixo:

Escrito por Luke Baker.