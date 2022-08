A loja de canais YouTube poderia lançar neste outono

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O YouTube está alegadamente trabalhando em um portal online que permite a assinatura de vários serviços de streaming.

De acordo com o The Wall Street Journal, o gigante do vídeo vem desenvolvendo sua loja de canais há pelo menos 18 meses.

Supostamente já está em conversações com potenciais empresas parceiras, portanto, devemos esperar um lançamento mais cedo em vez de mais tarde.

AAmazon e a Apple tiveram sucesso com estratégias semelhantes nos últimos tempos, o Journal afirma que a HBO Max recebeu 4,5 milhões de assinantes somente através da plataforma Amazon.

Com a massiva base de usuários do YouTube, muitos dos quais já registraram detalhes de pagamento, isto pode ser um grande sucesso.

Especialmente, como muitas pessoas usam o YouTube para procurar trailers ou clipes de programas de TV, um "inapp upsell" faz muito sentido.

Também vale a pena notar que o YouTube lutou para criar seu próprio conteúdo no estilo premium da TV, encerrando seu programa original do YouTube no início deste ano.

Optar por se apoiar em Hollywood para a programação original, ao mesmo tempo em que se paga uma fatia da taxa, parece ser uma jogada inteligente, se não excitante, de negócios.

O desafio que o YouTube enfrenta é convencer os serviços de streaming de que não é uma ameaça aos seus objetivos de longo prazo.

Por um lado, tem uma audiência enorme e um caminho fácil para as vendas, por outro, representa uma grande mudança em relação à indústria tradicional de TV.

A loja de canais do YouTube poderia ser lançada logo neste outono, e estamos ansiosos para ver como ela se concretizará.

Escrito por Luke Baker.