Imagem em imagem do YouTube TV sendo lançada para usuários do iOS 15

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube trouxe mais paridade entre a versão Android e iOS de seu aplicativo de streaming de TV, YouTube TV, começando a lançar o modo picture-in-picture para usuários do iOS 15.

O recurso está disponível para usuários do Android há anos, mas está chegando apenas para quem assiste nos iPhones, embora a mudança seja bem-vinda.

Usuários de iPhone e iPad



Estamos felizes em compartilhar que o picture-in-picture agora está sendo implementado em seus dispositivos iOS 15+. Basta selecionar um vídeo para assistir e deslizar da parte inferior da tela para retornar à página inicial do dispositivo. O vídeo pode ser reduzido e se mover pela tela. — YouTube TV (@YouTubeTV) 30 de março de 2022

Já vale esclarecer que isso não se aplica ao aplicativo principal do YouTube, que ainda possui o modo picture-in-picture fechado atrás de uma assinatura do YouTube Premium no iOS. Ele também está habilitado para todos os usuários no Android há algum tempo.

O recurso está em teste há vários meses, e os detalhes no aplicativo do YouTube adiaram repetidamente a data de término projetada para esse período de teste, que agora está programado para terminar em abril.

Ainda para aqueles nos EUA que fazem uso do aplicativo de streaming de TV do YouTube, esta será uma grande mudança, e pode ser acessada simplesmente deslizando de baixo para cima na tela enquanto assiste a um vídeo. Isso permitirá que você faça várias tarefas sem encerrar o fluxo que está assistindo.

Tal como acontece com o uso de imagem em imagem de outros aplicativos, você pode dimensionar o player de vídeo ao seu gosto e movê-lo pela tela para que não atrapalhe. O recurso deve estar sendo lançado agora, portanto, continue verificando seu aplicativo nos próximos dias para ver se ele foi ativado para você.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Max Freeman-Mills.