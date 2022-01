Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é usuário do YouTube Music , pode estar familiarizado com um recurso chamado Downloads inteligentes.

Essencialmente, é um recurso que baixa músicas automaticamente quando conectado a uma rede Wi-Fi, permitindo que você economize dados ao ouvir em movimento.

Agora, o YouTube começou a testar um recurso semelhante para o aplicativo principal do YouTube em telefones Android .

O novo recurso funciona da mesma maneira, mas com conteúdo de vídeo em vez de música.

É relatado que alguns usuários do Android na Europa estão vendo um prompt pop-up em seu dispositivo, permitindo que eles experimentem o Smart Downloads no aplicativo do YouTube.

Uma vez registrado, o aplicativo baixará automaticamente 20 novos vídeos a cada semana enquanto estiver conectado ao Wi-Fi.

Os vídeos são selecionados por um algoritmo que leva em consideração seus gêneros favoritos e histórico de exibição para criar uma lista de downloads com curadoria de acordo com seus gostos.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Os 20 vídeos podem ser encontrados na mesma lista de reprodução dos vídeos off-line baixados manualmente.

Os usuários serão notificados se estiverem com pouco armazenamento e poderão decidir se liberam algum espaço ou cancelam os downloads.

Atualmente, o recurso está disponível apenas para assinantes do YouTube Premium que executam o Android 12 em regiões específicas, mas não ficaríamos surpresos em vê-lo ser lançado em outros dispositivos e regiões em um futuro próximo.

Embora os planos de dados estejam ficando mais flexíveis, há muitos lugares onde as coisas são mais restritivas e muitos lugares onde não há sinal algum. Portanto, é fácil ver por que o YouTube está lançando esse recurso, pode ser um salva-vidas em uma viagem longa e chata

Escrito por Luke Baker.