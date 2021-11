O YouTube começa a ocultar contagens de desagrado em todos os vídeos para todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As contagens de antipatia do público nos vídeos do YouTube são coisa do passado.

Com efeito imediato, a partir da quarta-feira, 10 de novembro de 2021, o YouTube ocultará as contagens de antipatia do público em todos os vídeos de seu site. A empresa disse que o motivo é evitar que os criadores menores sejam assediados por ataques antipáticos e promover “interações respeitosas entre os espectadores e os criadores”.

Para ser claro, o botão de não gostar ainda estará disponível para feedback privado. Os criadores podem ver os números de antipatia em seus próprios vídeos por meio do YouTube Studio. O número de não gostos simplesmente não está mais visível para todos verem. Se você é um espectador bem-intencionado, essa mudança sem dúvida torna mais difícil para você julgar a proporção de gosto para não gostar de um vídeo e decidir se deseja assistir. Mas também torna menos fácil e rápido para outras pessoas envergonhar publicamente os criadores de vídeos.

Em março passado, o YouTube revelou pela primeira vez que estava considerando ocultar as contagens de antipatia do público, e alguns criadores há muito têm a capacidade de ocultá-las. Agora, está anunciando que eles desaparecerão - gradualmente - para todos. Quando testou a ocultação de números de desagrado, o YouTube descobriu que as pessoas eram menos propensas a usar o botão.

Lembre-se de que outras redes sociais tentaram ocultar as métricas de classificação pública. O Instagram, por exemplo, permite até que você se esconda como conta.