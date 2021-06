Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube Shorts expandiu sua disponibilidade dos EUA e Índia para o Reino Unido.

Anteriormente, era algo que os criadores do Reino Unido podiam experimentar, mas agora você tem a opção de gravar vídeos de 60 segundos diretamente por meio da câmera do aplicativo YouTube Shorts.

Também é absolutamente recheado de recursos. Embora tenha sido lançado inicialmente na Índia com a capacidade de gravar vídeos de 15 segundos, agora é estendido para um minuto. Você poderia fazer upload de arquivos maiores, mas apenas com o aplicativo 15 segundos foi o máximo. É bom ver que o YouTube mudou essa anomalia estranha.

Assim como a nova opção de amostragem em vídeos normais do YouTube, agora você pode fazer o mesmo em Shorts. Você pode pegar curtas e vídeos de outras pessoas para fazer uma colagem ou referência por conta própria (desde que os criadores de vídeos o permitam - o YouTube é famoso pela proteção de Content ID).

Há uma estação de edição rápida e simples no próprio aplicativo, que permite adicionar imagens ou clipes de sua própria câmera ao vídeo, bem como filtros de texto e cores. E você pode adicionar legendas automaticamente - perfeito para quem está assistindo em espaços públicos. Semelhante a outros aplicativos de vídeo social, há uma proporção vertical e uma área específica onde você encontrará os Shorts.

Para não ser superado pelo Instagram ou TikTok, e sem dúvida querendo promover o YouTube Music tanto quanto humanamente possível, você também pode adicionar a música que você gosta aos vídeos. Nem tudo, mas muito que inclui faixas de gravadoras, como gravadoras e editoras do Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Publishing, Warner Music Group e Warner Chappell Music, Believe, Because Music, Merlin, Beggars, Ditto, AEI , The State51, Kobalt e mais. Não há falta de escolha lá.

Os espectadores também recebem um link para os vídeos específicos da música, então, se você gosta de uma música, pode acessá-la direto do Shorts. Os criadores podem até começar com uma música de que gostem e criar um curta a partir desse vídeo, tocando no botão criar no vídeo (dependendo se está disponível ou não).

Agora, o que os criadores realmente querem saber. Pode ser monetizado?

Não estava disponível a princípio para os canais que experimentaram Shorts no início. Porém, o YouTube criou um Shorts Fund para 2021 e 2022, com um fundo de US $ 100 milhões distribuído ao longo dos dois anos. O YouTube diz: "A cada mês, alcançaremos milhares de criadores cujos curtas receberam mais engajamento e visualizações para recompensá-los por suas contribuições." Quanto isso vai custar ou como vai ficar é difícil dizer.

Nas próximas semanas, o YouTube Shorts estará disponível para criadores no Reino Unido. O YouTube evitou a possibilidade de dores de crescimento e problemas potenciais no início, mas está animado para que todos usem shorts.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Rik Henderson.