Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube está apresentando um novo recurso: Clipes. Este recurso está atualmente em teste, mas essencialmente permite que você pegue um vídeo do YouTube ou uma transmissão ao vivo e corte-o em clipes mais curtos que você pode compartilhar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como os clipes funcionam no YouTube.

O YouTube, de propriedade do Google, disse que criadores e espectadores desejam uma maneira fácil de capturar pequenos segmentos de vídeos ou streams para que possam compartilhá-los com outras pessoas. Como resultado, agora está testando um recurso de recorte no YouTube, a partir de 28 de janeiro de 2021 - mas apenas com um pequeno grupo de criadores para começar.

Você já assistiu a um vídeo de 30 minutos ou qualquer outro no YouTube e riu de um momento de 10 segundos nele? Antes, você teria que enviar todo o vídeo do YouTube, talvez com a data e hora exata incorporada no URL, para que você pudesse fazer com que outras pessoas experimentassem a alegria com você. Mas isso é complicado. Você sabe o que é melhor? Simplesmente juntando a parte engraçada e compartilhando por toda parte em suas redes sociais favoritas. Você pode fazer isso com clipes do YouTube.

Criadores e visualizadores podem criar clipes no YouTube simplesmente clicando no ícone de novos clipes que está entre o botão de polegar para baixo e o botão de compartilhamento abaixo do player de vídeo. Lembre-se de que o recurso está atualmente limitado a desktops e dispositivos Android. O YouTube disse que os testes para dispositivos iOS chegarão em breve.

Os clipes do YouTube podem ter de cinco segundos a 60 segundos. Ao cortar um vídeo ou transmissão ao vivo, você precisará nomeá-lo e o YouTube irá gerar um novo endereço URL para o clipe. Você pode copiar, incorporar ou enviar o clipe por meio de mídia social como Facebook, Twitter ou Reddit. Você pode até enviar por e-mail.

Você pode aprender mais aqui e tentar recortar você mesmo neste vídeo ! Lembre-se de que ele está limitado a criadores selecionados agora no desktop e no Android.

O YouTube está pedindo aos testadores que enviem feedback usando o link aqui . Ela planeja atualizar este post quando tiver novas informações para compartilhar sobre a disponibilidade de clipes.

Escrito por Maggie Tillman.