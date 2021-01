Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube, de propriedade do Google, está testando um novo recurso de compras que tornará mais fácil para você comprar itens em vídeos.

Em um tópico de suporte do Google , o YouTube disse que suas equipes de produto estão constantemente testando novas ferramentas e recursos, e que seus "recursos de teste" - também chamados de experimentos - geralmente ficam disponíveis por um curto período de tempo e apenas para um pequeno grupo de pessoas.

Seu último teste é uma "nova maneira de as pessoas descobrirem e comprarem facilmente produtos apresentados em vídeos do YouTube", explicou a empresa.

O YouTube disse que os criadores que fazem parte de seu novo teste piloto poderão adicionar certos produtos a seus vídeos. Então, ao assistir os vídeos, os espectadores poderão ver a lista de produtos em destaque - se clicarem em um ícone de sacola de compras no canto inferior esquerdo do vídeo.

A partir daí, os espectadores podem explorar a página de cada produto para ver mais informações, vídeos relacionados e opções de compra para aquele produto. "No momento, estamos testando esse recurso com um número limitado de criadores", disse o YouTube. Ele está disponível nos EUA para iOS, Android e desktop.

Lembre-se de que a Bloomberg relatou em outubro de 2020 que o YouTube começou a pedir aos criadores para marcar e rastrear produtos apresentados em seus vídeos, com o objetivo de o Google ser capaz de vender os itens diretamente pelo YouTube. O Google até confirmou que estava testando essa funcionalidade.

No entanto, não houve muitas informações desde então sobre o recurso de compras do YouTube, nem ninguém relatou tê-lo visto em ação. Talvez com os criadores obtendo acesso, começaremos a ver mais vazamento de detalhes. (Observe que atualmente não está claro se os criadores podem lucrar com os produtos que mencionam.)

Escrito por Maggie Tillman.