Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está oferecendo uma oferta para membros do YouTube Premium nos EUA e no Reino Unido, onde eles podem obter a edição Stadia Premiere.

O pacote de $ 99 inclui um Chromecast Ultra e um controlador Stadia mais antigos. Qualquer pessoa com uma assinatura ativa do YouTube Premium pode reivindicar um pacote Stadia Premiere, embora deva se inscrever para um mês grátis do Stadia Pro. Eles podem cancelar o Stadia Pro a qualquer momento e podem manter o hardware.

A promoção está disponível apenas se o usuário tiver se inscrito no YouTube Premium antes de 6 de novembro, conforme determinado pelos termos e condições . Isso significa que você não pode simplesmente assinar o YouTube Premium agora, porque não terá a opção de resgatar nada. Para ver se você está qualificado, clique aqui para reivindicar a oferta .

O YouTube Premium normalmente custa US $ 12 por mês e oferece vídeos sem anúncios, reprodução em segundo plano, downloads e acesso ao YouTube Music Premium .

Então, basicamente, se você assinar o YouTube Premium dessa forma, poderá obter um Chromecast Ultra grátis. Ah, e você começa a experimentar o serviço de jogos em nuvem do Google. Suspeitamos que esse seja o motivo do Google para oferecer esta oferta do YouTube Premium. Ela quer promover o Stadia, um dos primeiros jogadores de jogos em nuvem.

A sua oferta está ativa até 31 de dezembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.