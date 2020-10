Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube está fazendo algumas mudanças em seu aplicativo móvel para Android que incluem dar aos usuários a capacidade de ajustar a qualidade de reprodução padrão.

Isso é algo em que o Google vem trabalhando há um bom tempo, com testes acontecendo em junho e depois. Agora parece que as mudanças estão sendo implementadas para alguns usuários.

Você sempre foi capaz de ajustar a qualidade de vídeos específicos durante a reprodução, mas em breve poderá ajustar as configurações padrão para cada vídeo reproduzido no aplicativo. Clique nas configurações do YouTube e você verá a opção de ajustar "Preferências de qualidade de vídeo (BETA)".

A partir daí, obtenha três configurações padrão - economia de dados, qualidade de imagem superior ou automático. Em vídeos específicos, também existe a opção de clicar em "avançado" e selecionar a qualidade da reprodução do vídeo de uma forma mais granular - escolhendo entre 144p, 240p, 360p, 480p, 720p ou 1080p.

Isso é ótimo, pois agora significa que você não precisa depender do Google para escolher a qualidade certa para você. Se você estiver em um plano de dados ilimitado, 1080p como padrão agora será uma escolha lógica; caso contrário, você pode selecionar versões inferiores para salvar preciosos MBs. Infelizmente, essas configurações específicas não se aplicam a todo o aplicativo, mas você pode selecionar para economia de dados, qualidade de imagem superior ou automático para fazer isso.

O Android Police também relatou algumas outras mudanças interessantes no YouTube no Android, que incluem a remoção da capacidade de tocar na linha do tempo para pular para outro ponto do vídeo. Agora, se quiser avançar rapidamente em um vídeo, você precisa segurar e deslizar a reprodução. Esta é uma mudança intencional projetada para impedir saltos acidentais. A mesma lógica já existia no iOS há algum tempo, mas agora também está no Android.

Escrito por Adrian Willings.