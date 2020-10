O YouTube Music agora permite que você transmita músicas sem uma assinatura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Até recentemente, o YouTube Music permitia apenas que membros premium transmitissem música para alto - falantes ou televisões inteligentes conectados. Agora, os usuários gratuitos também têm essa opção.

O Android Police relata que o Google está lançando a capacidade dos usuários de fazer upload de suas próprias músicas e reproduzir listas de reprodução pessoais por meio de dispositivos castable.

Esta atualização também inclui uma melhor integração com o Google Assistant, o que significa que os usuários poderão chamar esse assistente pessoal para reproduzir listas de reprodução do YouTube Music com um simples comando de voz.

Comandos como "Ei Google, toque minhas músicas favoritas" devem ser suficientes para fazer com que as músicas fluam. Usuários de todo o mundo relataram que podem usar vários comandos para tocar suas próprias músicas. Parece que está trabalhando atualmente no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, França, Áustria, República Tcheca e muito mais. Portanto, talvez esteja disponível na maioria dos países ou em breve.

Junto com essas mudanças, o Google também está atualizando o YouTube Music , adicionando várias novas guias à página inicial, atualizando a guia Explorar com gráficos e adicionando mixagens diárias semelhantes ao Spotify também. Essas atualizações foram lançadas em 57 países e o Google está constantemente melhorando as coisas.

Escrito por Adrian Willings.