Como compartilhar um vídeo do YouTube ou outro áudio no Zoom

O compartilhamento de tela com zoom é realmente fácil se você estiver em um Mac ou PC, mas vimos várias pessoas comentando como elas não podem compartilhar áudio ou vídeo em suas reuniões de Zoom.

Então, aqui está como fazê-lo.

Obviamente, isso pode se aplicar a um vídeo do YouTube, mas pode ser uma rodada de música para o seu questionário do Zoom que você salvou no SoundCloud (sim, nós fizemos isso) ou pode até ser o Spotify.

Em um dispositivo móvel? Embora você possa compartilhar o conteúdo do rolo da câmera ou de outros lugares em outros aplicativos Zoom, não é possível compartilhar a tela em um telefone ou tablet para ampliar.

O compartilhamento de tela com zoom permite compartilhar toda a área de trabalho, uma janela, um aplicativo ou áudio / vídeo. E quando você habilita o compartilhamento de tela, pode optar por compartilhar também o áudio do seu computador. Aqui está como.

Abra sua reunião do Zoom no seu Mac ou PC Clique no ícone verde Compartilhar tela na parte inferior da janela da reunião Zoom. Você verá uma janela pop-up na qual você seleciona sua área de trabalho ou aplicativo - obviamente, você precisa selecionar a janela certa que mostra seu vídeo ou áudio. Clique na caixa de seleção no canto inferior esquerdo que diz Compartilhar som do computador. Este é o passo chave! Agora você pode reproduzir o videoclipe ou o som sabendo que as outras pessoas na reunião o ouvirão. Para impedir que o áudio seja enviado para a reunião, clique em Parar compartilhamento na parte superior da tela da reunião. Você também pode silenciar o computador para interromper o compartilhamento de áudio, mas continuar apresentando, mas não poderá ouvir outras pessoas na chamada. Isso pode ser útil em algumas circunstâncias.

