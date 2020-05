Quem são as estrelas mais bem-sucedidas do YouTube no momento?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há dúvida de que o YouTube às vezes pode parecer uma nova fronteira - como viajar para o Ocidente em busca de costuras de ouro, iniciar um canal no YouTube pode render nada a longo prazo ou, se você tiver a razão mistura de conteúdo e personalidade, você pode ver o sucesso. Tipo, muito grande.

Alguns dos YouTubers mais bem-sucedidos do mundo acumulam milhões de visualizações por dia e, graças a patrocínios, receita de anúncios e aparências, que podem se traduzir diretamente diretamente em salários muito altos. Esses são os 10 principais ganhadores do YouTube a partir de 2019, caso você precise de mais persuasão.

O Ryans World começou como uma revisão de brinquedos e um canal de unboxing, mas os tempos mudam e, ao explodir em um dos canais mais populares do YouTube, tornaram-se mais uma plataforma educacional, com episódios centrados nos desafios da escola e no aprendizado de maneiras divertidas. Tudo estrelado por Ryan Kaji, sua estrela jovem, embora ele não apareça em episódios inteiros para evitar queimaduras.

Enquanto isso, seu canal está absolutamente arrecadando, com ganhos em 2019 chegando a mais de US $ 25 milhões, garantindo que Ryan provavelmente será capaz de relaxar com a maior parte de seus dias.

O que começou como um grupo de amigos experimentando truques malucos até que eles os pregaram na câmera cresceu e se transformou em uma enorme operação que arrecada US $ 20 milhões por ano e continua se destacando em como seus truques podem ficar loucos.

Eles acabaram de lançar um documentário completo sobre como chegaram até aqui, por si só uma prova do sucesso do canal. Aqui estão mais 10 anos de fotos insanas.

Outra estrela infantil que leva para casa pacotes de dinheiro, Anastasia Radzinskaya e seus pais, na verdade, têm seis canais diferentes, alguns mais educacionais e outros mais divertidos.

O que quer que estejam fazendo, está funcionando, porque ela trouxe para casa US $ 18 milhões em 2019, usando sua mistura de vídeos informativos e relaxantes para os pais mostrarem aos filhos.

Começando a vida no YouTube com esquetes de comédia e grandes personalidades, Rhett e Link estavam um pouco confusos quando criaram Good Mythical Morning, uma espécie de talk-show para a plataforma que teve enorme sucesso.

Seu estilo descontraído e suas maneiras amigáveis para a família também significaram sucesso financeiro - como fica claro nos enormes US $ 17,5 milhões que eles depositaram juntos em 2019.

Jeffree Star é provavelmente a primeira figura controversa nesta lista (se você estiver feliz em falar sobre os perigos potenciais de crianças que estão de frente para os canais do YouTube, gerando enormes somas de dinheiro). A cantora e maquiadora faz grandes quantias no YouTube há alguns anos, além de atrair críticas por insensibilidade às vezes.

Arsement (que é um nome que temos a dizer) é o líder de seu canal de jogos PrestonPlayz, que ganhou uma audiência enorme ao jogar títulos familiares e cada vez mais se afastar dos jogos.

Seu estilo de alta energia e conteúdo acessível renderam a ele um exército de fãs e, em 2019, uma bolsa para acompanhar.

Um dos grandes nomes originais do YouTube, o PewDiePie passou por algumas controvérsias em seu tempo, relacionadas à sua linguagem e comportamento, mas ainda ocupa a primeira posição na lista dos maiores ganhadores, graças ao seu apelo duradouro.

Markiplier mergulha os dedos dos pés em todo o tipo de conteúdo de vídeo, mas o seu verdadeiro coração são os comentários de jogabilidade e vamos jogar, e ainda assim trazer o dinheiro - US $ 13 milhões em 2019, nada menos.

Mais conhecido como DanTDM, Daniel Middleton quebrou os vídeos de jogos para oferecer vídeos de reação, comentários e esquetes, e não mostra sinais de desistir, tendo levado para casa mais de US $ 12 milhões no ano passado.

A Vanoss Gaming é uma gigante do mundo dos games no YouTube, e seu fundador Evan Fong está colhendo as recompensas com mais de US $ 11 milhões em ganhos no ano passado. Se os vídeos de alta energia da jogabilidade são a sua bagagem, o catálogo anterior parece praticamente infinito neste momento.