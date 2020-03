Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O YouTube está estendendo medidas para reduzir o uso da largura de banda, limitando a qualidade do vídeo globalmente, e não apenas na Europa.

Enquanto redes britânicas, como BT e Virgin Media , confirmaram que suas redes têm mais capacidade do que está sendo usada atualmente , mesmo com um aumento muito maior no uso diurno devido à pandemia de coronavírus e ao bloqueio do Reino Unido, YouTube, como Netflix , Amazon Prime Video , A PlayStation e outros provedores de entretenimento digital, estão fazendo o possível para ajudar.

Agora, isso está se estendendo a todas as regiões do mundo.

Um passo importante a ser seguido é oferecer 480p (definição padrão) como a opção padrão para cada solicitação de vídeo. O vídeo em HD (e superior) ainda estará disponível, mas deve ser escolhido pelo usuário, com o YouTube esperando que a grande maioria opte por não fazê-lo.

"Continuamos trabalhando em estreita colaboração com governos e operadoras de rede em todo o mundo para fazer nossa parte para minimizar o estresse no sistema durante essa situação sem precedentes", afirmou o Google em comunicado.

As mudanças serão introduzidas nos "próximos dias" e durarão pelo menos um mês, quando os países enfrentarem o surto de COVID-19.

Não se sabe até o momento se o YouTube também está reduzindo a taxa de bits em vídeos existentes - como Netflix e Amazon. O Disney +, por outro lado, foi um passo além e reduziu todos os vídeos em 4K para HD (e reduziu o Dolby Atmos) por enquanto.