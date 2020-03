Agora é ainda mais fácil repetir vídeos do YouTube: veja como

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google enfatizou o fato de que as pessoas gostam de repetir certos tipos de vídeos do YouTube . Seja assistindo conteúdo ASMR, relaxando vídeos meditativos ou apenas ouvindo suas músicas favoritas repetidamente, parece que as pessoas adoram repetir.

Já é possível repetir vídeos há algum tempo, mas parece que nem todo mundo sabia como fazê-lo e muitos estavam recorrendo a soluções de terceiros.

Agora, a interface do YouTube foi levemente aprimorada para tornar mais claro como começar o loop. Clique com o botão direito do mouse em um vídeo e você verá a opção de loop aparecer na parte superior do menu, ao lado de outras opções para copiar o URL do vídeo, o código de incorporação e muito mais.

Uma vez clicado, o vídeo será reproduzido continuamente e você não precisará se preocupar com a reprodução de um vídeo "próximo".

Essa alteração foi lançada agora e está amplamente disponível na área de trabalho.

Infelizmente, se você deseja obter os mesmos resultados no celular, as coisas ficam um pouco mais complicadas.

No momento, não existe uma opção fácil simplesmente clicar no menu para pressionar o botão de loop e definir um vídeo para repetir.

É possível fazer isso, com apenas mais alguns passos.