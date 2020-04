Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O YouTube Music é um serviço de streaming de música relativamente novo do YouTube que se concentra apenas em todas as coisas da plataforma de streaming de vídeo. Com o YouTube Music, você pode ouvir músicas oficiais, álbuns, listas de reprodução, rádios de artistas, remixes e versões ao vivo de músicas.

É um serviço gratuito, se você não se importa em ouvir anúncios a cada poucas músicas, disponíveis através de um aplicativo móvel ou web player. Também está disponível uma camada do YouTube Music Premium para remover os anúncios, fornecer audição em segundo plano (para que você possa sair do aplicativo e continuar ouvindo) e permitir o download de músicas para reprodução offline.

O que você não pode fazer com o YouTube Music é assistir a vídeos sem anúncios, como gatos tocando piano, pelo resto do site do YouTube. Se você deseja uma visualização ininterrupta de vídeo, precisará de uma assinatura do YouTube Premium.

Como outros serviços de streaming de música, o YouTube dá muita atenção aos seus recursos de descoberta. Ele diz que a música é "mais fácil de explorar" com o serviço Music e possui um extenso catálogo não apenas de músicas oficiais, mas também de remixes, apresentações ao vivo, covers e videoclipes.

A tela inicial, esteja você usando o aplicativo ou o web player, está sempre mudando. Ele é atualizado para fornecer recomendações com base em seus hábitos de escuta, mas também reconhece a localização e pode oferecer algumas opções de música para combinar com o que você pode estar fazendo. Por exemplo, ele pode detectar quando você está na academia e, portanto, oferece algumas listas de reprodução de exercícios para ajudar a mantê-lo em movimento.

O YouTube Music está disponível como um nível gratuito suportado por anúncios, como o Spotify. Como alternativa, você pode perder os anúncios e conseguir ouvir offline com uma assinatura do YouTube Music Premium por 9,99 libras (9,99 dólares) por mês. Há também um plano familiar de acesso a mais de um membro da família por £ 14,99 por mês. Se você é um novo usuário, pode obter os três primeiros meses de graça.

Mesmo com o YouTube Music, o Google Play Music ainda está disponível. O YouTube Music não pretende substituí-lo. Em vez disso, os dois serviços se complementam. Se você já se inscreveu no Google Play Music, recebe automaticamente o YouTube Music Premium como parte do seu pacote, e o preço pago permanece o mesmo.

Isso significa que você também terá acesso a todas as músicas que comprou e as que armazenou na nuvem para ouvir em outros dispositivos.

O YouTube introduziu o YouTube Music no Reino Unido - mas é o melhor serviço de streaming de música? Ou essa coroa ainda pertence ao Spotify ou ao Apple Music ou Amazon Music Unlimited mais recente?

O aplicativo YouTube Music é extremamente simples em layout e facilidade de uso. Sua tela inicial é adaptada às suas escolhas pessoais de artista - que você seleciona durante a sua primeira visita - e é claramente definida para que você possa encontrar listas de reprodução e vídeos recomendados instantaneamente.

A principal característica única é que, como suas faixas são coletadas em toda a gama de conteúdos disponíveis no YouTube, existem milhares de apresentações que você não pode obter em nenhum outro lugar. E eles também estão disponíveis para visualização em vídeo.

O YouTube Music é adaptável, o que significa que ele pode mudar dependendo da sua conexão com a Internet e oferece um máximo de 128kbps sem a opção de mudar para uma qualidade mais alta. Você ouvirá a diferença entre ele e a configuração mais alta do Spotify, por exemplo.