Os proprietários do Xbox podem agora usar o bate-papo Discord Voice, aqui está como

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há algum tempo os jogadores de PC vêm usando o Discord para conversar com os amigos enquanto jogam. Agora os proprietários do Xbox poderão fazer o mesmo.

A Microsoft anunciou em um post oficial no blog que o chat Discord Voice está vindo para os consoles Xbox Series X/S e Xbox One também. Isso vem vindo há algum tempo, já que a Discord vem trabalhando na compatibilidade com a PlayStation 5 há algum tempo.

De acordo com o anúncio, os usuários do Xbox poderão conversar com seus amigos no Discord usando canais de voz padrão em um servidor ou através de chamadas em grupo. Esta funcionalidade tornará mais fácil para os jogadores conversarem com seus amigos em uma base de plataforma cruzada. Assim você pode conversar com amigos que estão jogando no PC ou até mesmo conversar com pessoas que estão usando o Discord no celular.

Isto será ideal para jogos que permitem o jogo cruzado e manter contato com seus amigos de graça também.

Para começar, o Xbox Insiders receberá a atualização primeiro. Portanto, se você estiver interessado em começar a usar o Discord o mais rápido possível em seu Xbox, então você precisará se inscrever no Programa Xbox Insider. No entanto, ele será lançado "em breve" para todos os outros também.

Para começar a usar o Discord no Xbox, você precisará seguir alguns passos:

Pressione o botão Xbox em seu console para abrir o guia

Navegue para "festas & chat".

Clique para "experimentar o Discord Voice no Xbox".

Digitalize o código QR que aparece

Siga as instruções para vincular suas contas Discord e Xbox

Uma vez que você tenha conectado suas contas, você será capaz de exibir seu Xbox GamerTag e sua atividade de jogo em seu perfil de usuário. Além de usar as opções de bate-papo por voz.

Se você tiver algum problema para fazer o link em seu console, você pode fazê-lo em seu telefone celular. Para fazer isso, abra o aplicativo e siga estes passos:

Clique na imagem de seu perfil na parte inferior direita do aplicativo para chegar às configurações

Clique nas conexões

Clique em "adicionar" na parte superior direita

Role para baixo e encontre o link do Xbox

Clique aqui e você precisará fazer o login em sua conta Xbox

Em seguida, autorizar e a conexão estará pronta

A Discord tem um guia detalhado sobre várias outras coisas relacionadas a isso, se você precisar dele.

Uma vez que você tenha vinculado suas contas Xbox e Discord, você pode então se juntar a um canal de voz. Para fazer isso, abra o aplicativo móvel Discord e você verá uma opção para "aderir ao Xbox".

Mas você precisará do aplicativo Xbox para fazer isso. E se você tiver esse aplicativo instalado, ele será lançado e lhe permitirá conectar o chat Discord Voice ao seu console Xbox Series X/S ou Xbox One.

Escrito por Adrian Willings.