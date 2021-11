As novas letras do Deezer transformam seu Xbox em uma máquina de karaokê

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deezer adicionou letras a seu aplicativo Xbox. Os jogadores agora podem cantar suas músicas favoritas, com a letra aparecendo na tela.

Além disso, como parte do 20º aniversário do Xbox , o serviço de streaming de música criou listas de reprodução inspiradas em jogos - "Xbox 20th" e "Halo Classics".

Disponível para todos os assinantes premium do Deezer, as letras sincronizadas funcionam dentro do próprio aplicativo, desde que a faixa escolhida suporte a função. Ele pode transformar seu Xbox Series X / S ou Xbox One em uma máquina de karaokê - algo que pode ser útil se a família nos visitar durante o Dia de Ação de Graças ou no Natal.

Além disso, o Deezer pode reproduzir faixas em segundo plano enquanto você joga, para que você possa ter um "Flow" em execução, que é uma lista de reprodução automática e infinita que inclui faixas que você já gosta e recomendações baseadas em seus hábitos de audição anteriores.

"Nossa comunidade de jogos ama sua música pessoal tanto quanto seus jogos favoritos do Xbox. Agora estamos expandindo sua experiência de console com letras para dar [a eles] ainda mais opções de entretenimento", disse Clement Durandeau de Deezer.

"É mais fácil do que nunca ter uma jam de karaokê cantando quando você está com vontade. E, quando é hora de jogar, Deezer está lá com você para fornecer uma trilha sonora pessoal que acompanha sua aventura digital."