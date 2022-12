A próxima grande novidade da Apple é uma característica que você não sabia que precisava

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que permitirá que as mensagens desapareçam assim que tiverem sido lidas por seu destinatário, melhorando a privacidade.

O recurso, que está atualmente sendo testado pela WhatsApp e está disponível na última versão beta do aplicativo no Android, expira automaticamente uma mensagem assim que ela for lida. As mensagens view-one não podem mais ser vistas ou recuperadas, garantindo que o que quer que tenha sido enviado permaneça privado. Tais mensagens também não podem ser encaminhadas ou copiadas.

A WhatsApp já oferece mídia view-once, incluindo fotos e vídeos, mas esta é a primeira vez que o recurso foi aplicado ao texto. E assim como a mídia, espera-se que qualquer pessoa que tire uma captura de tela do texto o veja redigido de alguma forma.

O novo recurso ainda não foi oficialmente anunciado e não há como confirmar quando será lançado ao público. No entanto, o WhatsApp é normalmente muito bom em progredir com as funcionalidades do beta para o lançamento público, de modo que podemos ter certeza de que veremos mensagens de visualização mais cedo ou mais tarde.

A capacidade de enviar uma mensagem que será autodestruída uma vez visualizada tem usos óbvios, e não apenas em filmes de Missão Impossível. O envio de senhas através do WhatsApp não é algo que recomendamos, mas pode ser feito desta forma. Outras informações pessoais também podem ser compartilhadas desta forma, com a certeza de que serão removidas uma vez vistas.

