Os avatares da Meta são lançados no WhatsApp com 36 adesivos personalizados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os avatares da Meta estão disponíveis para serem usados no WhatsApp pela primeira vez, com o aplicativo de mensagens instantâneas oferecendo 36 adesivos personalizados para que as pessoas experimentem.

Os novos avatares atuam como uma versão digital da pessoa real que escreve as mensagens e se assemelham aos Memojis da Apple. O que a Apple diz é que os usuários podem criar bilhões de combinações que incluem diferentes estilos de cabelo, características faciais, e até mesmo roupas.

Uma vez criado um avatar, os usuários poderão fazer uso desses 36 adesivos para refletir uma gama de diferentes emoções e ações, dando-lhes outra alternativa para digitar uma mensagem.

A WhatsApp diz que continuará a oferecer diferentes e melhores estilos de estilo que incluirão nova iluminação, sombreamento, estilos de cabelo texturizados e muito mais. O equipamento de mensagens instantâneas promete "tornar os avatares ainda melhores com o tempo" para que você possa esperar que haja muitos ajustes a serem feitos depois de criar inicialmente seu próprio avatar.

Os novos avatares estão atualmente sendo lançados para as muitas contas WhatsApp em uso hoje, portanto você pode não ter acesso a eles por enquanto. Você pode verificar se você o faz abrindo o aplicativo WhatsApp e depois indo para a página de configurações. Uma nova opção Avatar deve ficar disponível abaixo de sua foto de perfil quando você estiver pronto. Também pode ser uma boa idéia certificar-se de que você tenha a versão mais recente do aplicativo WhatsApp instalada.

Escrito por Oliver Haslam.