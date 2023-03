Uma fuga de dados do WhatsApp poderia significar que 500 milhões de números de telefone actualizados de pessoas estão a ser vendidos online por tão pouco quanto $2.000.

Os dados divulgados abrangem utilizadores activos da WhatsApp em vários países, totalizando quase 500 milhões de pessoas. Um grande número destes encontra-se no Egipto, com 45 milhões de números de telefone vazados. 35 milhões de membros italianos e 29 milhões de números da Arábia Saudita também terão encontrado o seu caminho para a lista. 11,5 milhões de números eram provenientes do Reino Unido, enquanto 32 milhões eram originários dos Estados Unidos.

Os dados estão alegadamente a ser oferecidos para venda num "conhecido fórum comunitário de hacking", com subconjuntos que vendem por surpreendentemente pouco. O vendedor irá alegadamente aceitar $7.000 para os números de telefone dos utilizadores da WhatsApp nos Estados Unidos, enquanto que o Reino Unido vale $2.500. Os utilizadores alemães podem ser comprados por $2.000.

A forma como estes números foram obtidos não é clara, mas a WhatsApp diz que não há provas de que tenha sido pirateada. No entanto, a Cybernews confirmou que pelo menos alguns dos números são contas reais da WhatsApp, sugerindo que os dados são legítimos, independentemente da forma como foram obtidos. A pessoa que vende os números disse simplesmente que "utilizou a sua estratégia".

Os números de telefone são frequentemente comprados e depois utilizados por atacantes que tentam convencer as pessoas a dar-lhes dinheiro através de um meio ou outro e, por essa razão, pode ser sensato não responder a chamadas telefónicas de números que não se conhecem. Isso tem os seus próprios problemas, claro, e com números de telefone tão fáceis de falsificar, também não é uma forma idiota de se proteger.