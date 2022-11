Como "Mensagem para você mesmo" no WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp está em processo de lançamento de um novo recurso que é bastante simples, mas potencialmente muito útil - Message Yourself.

Isto faz exatamente o que diz na lata, dando-lhe um feed privado de mensagens onde você pode postar mensagens para si mesmo, sejam elas lembretes, notas ou qualquer outra coisa.

O seu uso é felizmente muito simples, e você saberá se o recurso chegou até você, se você pode seguir os dois primeiros passos abaixo.

Como usar o Message Yourself no WhatsApp

Veja aqui como enviar mensagens a si mesmo.

Abra o WhatsApp e crie um novo chat usando o botão no canto superior direito do visor. Verifique se há um contato para você mesmo no topo de sua lista Se for o caso, toque nele para criar o bate-papo e comece a enviar mensagens a você mesmo em particular.

É isso - de agora em diante, você terá uma espécie de linha de mensagem privada para colar links que deseja salvar, rascunhar mensagens ou qualquer outro número de usos.

Se você não conseguir ver um contato por si mesmo quando seguir os passos acima, o recurso pode ainda não ter alcançado seu território, ou pode ser necessário atualizar manualmente sua versão do aplicativo na Loja do Google Play ou na Loja do aplicativo.

Em teoria, o recurso deve estar surgindo em todo o mundo, portanto deve ser apenas uma questão de tempo até que todos nós possamos começar a usá-lo.

