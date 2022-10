O que a WhatsApp está em baixo? As mensagens não estão carregadas?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Serviço popular de mensagens WhatsApp agora parece estar funcionando novamente.

Hoje, o serviço caiu por mais de uma hora, com mensagens não acessíveis para muitos milhares de usos. Ele apenas exibia uma mensagem de "conexão" na parte superior da aplicação móvel por um tempo decente.

De acordo com o Downdetector do site de detecção de interrupções, os relatos de falhas da WhatsApp começaram pouco antes das 8h BST. Ainda estava com dificuldades às 9h da manhã, mais de uma hora depois.

Os usuários podiam ver os chats existentes e usar o aplicativo, mas não podiam enviar ou receber novas mensagens.

Havia mais de 40.000 relatórios sobre Downdetector por hora, o que sugeria uma interrupção geral.

Os relatórios foram divididos entre a incapacidade de enviar mensagens e a conexão com o servidor. Alguns também reclamaram sobre o aplicativo em si.

Se você ainda estiver enfrentando problemas, você pode enviar seu próprio relatório no site, indo para seu página dedicada WhatsApp.

Ainda não se sabe qual foi o problema com o WhatsApp.

A empresa matriz da WhatsApp, Meta, divulgou uma declaração na ocasião: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens, e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível", disse um porta-voz (via Sky News).

Você pode acompanhar o status do WhatsApp através de outras redes sociais também. Os usuários do Twitter relataram os problemas do serviço usando a hashtag #WhatsAppDown, por exemplo.

