O que é que aApp pretende aumentar o número de grupos para mais de 1.000

(Pocket-lint) - O gigante de mensagens WhatsApp está alegadamente testando se pode elevar o limite de participantes de grupo em seu aplicativo para 1.024, apenas semanas depois de testar a opção para grupos de 512 pessoas.

Em junho, a WABetaInfo descobriu que a WhatsApp havia adicionado o limite de 512 pessoas para certos testadores beta, e agora viu esse limite subir novamente para dobrar o número já grande.

O recurso está sendo testado tanto no iOS quanto no Android, o que não é surpreendente dada a relativa paridade de recursos que a WhatsApp mantém entre as duas plataformas.

Este ainda é um teste beta bastante limitado, no entanto, com um número seleto de participantes, portanto não estamos exatamente no cúspide de um novo recurso importante que chega a todos usando o aplicativo padrão.

No entanto, é definitivamente um sinal de que a WhatsApp está pensando e testando limites de grupos maiores, portanto não se surpreenda se ela fizer um anúncio nesta frente em algum momento nos próximos meses.

É um palpite de qualquer um se isso iria ver o aplicativo saltar diretamente para o limite maior de 1.024 ou se, em vez disso, seremos aumentados para 512 inicialmente antes de um aumento posterior novamente.

Até um anúncio real, porém, teremos que ficar de olho em mais mudanças beta para ver se isso nos dá uma indicação do que a WhatsApp pode estar planejando.

Escrito por Max Freeman-Mills.