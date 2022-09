Ofcom tem em vista o WhatsApp, Zoom e FaceTime

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O regulador de comunicações do Reino Unido Ofcom está examinando o impacto dos serviços de chat e vídeo, tais como WhatsApp, Zoom e FaceTime, nas chamadas e mensagens tradicionais. Também está tentando descobrir se sua incapacidade de permitir a comunicação entre plataformas suscita preocupações.

O processo está apenas começando e pode levar muitos meses, anos até mesmo, mas a Ofcom quer garantir que as tecnologias emergentes não tenham um impacto negativo na concorrência entre todos os provedores de comunicação no Reino Unido.

Além disso, o regulador iniciou um processo para entender a "natureza e intensidade da concorrência" entre assistentes pessoais digitais, TVs inteligentes e alto-falantes inteligentes. Ele quer analisar o comportamento do consumidor, "desenvolvimentos futuros" e o papel dos principais players do mercado, não menos importante seu poder de barganha com os provedores de conteúdo. Essencialmente, ela quer ter certeza de que pessoas como a Amazon, Google, Samsung e LG não sejam capazes de espremer a concorrência menor através de quaisquer acordos que eles façam.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"A forma como vivemos, trabalhamos, nos divertimos e fazemos negócios foi transformada pelos serviços digitais. Mas, como o número de plataformas, dispositivos e redes que servem ao conteúdo continua a crescer, o mesmo acontece com as questões tecnológicas e econômicas que os reguladores enfrentam", disse a diretora de conectividade da Ofcom, Selina Chadha.

"É por isso que estamos iniciando um programa de trabalho para examinar estes mercados digitais, identificar qualquer preocupação com a concorrência e ter certeza de que eles estão trabalhando bem para pessoas e empresas que confiam neles".

O regulador também revelou que estará analisando os serviços de nuvem da Microsoft, Amazon e Google.

Escrito por Rik Henderson.