O quesApp está trabalhando na capacidade de editar mensagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há uma série de grandes características incorporadas na plataforma de mensagens WhatsApp, incluindo Mensagens Desaparecidas, a capacidade de ocultar seu status online e imagem de perfil de contatos específicos e a capacidade de excluir uma mensagem depois de enviá-la.

Mas ainda falta um recurso - a capacidade de editar mensagens. Você nem sempre quer apagar uma mensagem inteira só porque você escreveu algo errado ou colocou um nome errado, e oferecer a capacidade de editar mensagens significaria que você não teria que fazê-lo.

Embora ainda nada seja oficial, a WABetaInfo encontrou provas no WhatsApp beta para o aplicativo Android versão 2.22.20.12, de que a empresa está trabalhando na capacidade de editar mensagens para uma futura atualização do aplicativo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O site informou que o recurso exigiria a atualização do WhatsApp se você estivesse executando uma compilação mais antiga para poder ver uma versão editada de uma mensagem. Não sabia qual seria o prazo para a edição de uma mensagem.

Quando o WhatsApp lançou a possibilidade de excluir mensagens, você tinha que fazê-lo dentro de um prazo muito específico - 1 hora, 13 minutos e 8 segundos. Isto mudou desde então, mas poderia ser que o WhatsApp opte por uma janela específica semelhante com mensagens editadas.

Por enquanto, nada é oficial, portanto não está claro quando o recurso de edição de mensagens chegará no software final da WhstaApp, mas dado que a Apple agora oferece o recurso dentro de seu aplicativo Messages no iOS 16, esperamos vê-lo no WhatsApp em breve.

Escrito por Britta O'Boyle.