Como filtrar chats não lidos no WhatsApp

(Pocket-lint) - Há tantas grandes características incorporadas no aplicativo WhatsApp que é fácil perder algumas das melhores.

Você sabia que pode esconder sua foto de perfil do WhatsApp de certos contatos, por exemplo, assim como seu último status visto? Você também pode reagir a mensagens com Emojis, e usar Disappearing Messages para as mensagens que você só quer que sejam vistas uma vez.

Temos um recurso inteiro dedicado a dicas e truques secretos do WhatsApp, mas aqui estamos nos concentrando em um recurso que começou a ser lançado em junho de 2022 e que só agora notamos - a capacidade de filtrar mensagens não lidas.

Já há algum tempo, é possível colocar um alfinete no topo das conversas do WhatsApp, mas você só pode colocar até três alfinetes. Isso significa que se você for como nós e tiver vários chats não lidos em seu WhatsApp, eles podem desaparecer de tal forma que você os esqueça completamente.

Veja como filtrar suas mensagens não lidas no WhatsApp para que somente seus chats não lidos apareçam em sua tela.

Siga estes passos para filtrar suas conversas não lidas da WhatsApp.

Abra o aplicativo WhatsApp Toque na aba Chats na parte inferior Desce do topo para que a barra de busca apareça Toque nas três linhas descendentes à direita da barra de busca Quando está destacado em azul, seus bate-papos são filtrados por não lidos É isso aí!

Para mais truques do WhatsApp, você pode ir para nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.