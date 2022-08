O que o aplicativo Windows do WhatsApp agora funciona sem seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp implementou uma atualização para seu aplicativo nativo no Windows, refrescando seu design de algumas maneiras, mas também desatrelando o aplicativo de seu telefone.

A nova versão continuará agora a receber mensagens mesmo que o aplicativo não esteja aberto e seu telefone esteja desligado, um grande passo em frente que lhe permite parar de se preocupar com a bateria do seu telefone no fundo da sua mente.

Nos bastidores, o aplicativo é nativo do Windows agora, ao invés de ser um aplicativo web, o que deve torná-lo mais ágil do que nunca, se isso era um problema para você antes.

O aplicativo também parece um pouco mais limpo, com um uso mais sutil da cor em comparação com a versão anterior - por exemplo, a parte superior do aplicativo não é mais um verde brilhante, em vez de se misturar com o resto da tela.

A nova versão do aplicativo está disponível para download no Microsoft Store aqui, embora você possa achar como nós que ainda está na versão mais antiga mesmo depois de uma reinstalação.

Isto, sem dúvida, será atualizado em breve, já que o WhatsApp lança a mudança para seus usuários desktop. Você pode conferir a seção FAQ do WhatsApp para mais alguns detalhes sobre como a nova versão também funciona.

Escrito por Max Freeman-Mills.