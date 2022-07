Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp parece estar desenvolvendo um recurso que permitiria aos usuários carregar uma nota de voz para seu status.

Atualmente, as atualizações de status só permitem que aqueles no WhatsApp adicionem uma imagem ou vídeo - de forma semelhante às Histórias da Instagram e do Facebook.

Entretanto, este novo recurso em potencial representaria uma novidade para a gama de aplicativos de mídia social da Meta, permitindo que os usuários carreguem clipes de voz geralmente reservados apenas para chats.

Se clipes salvos ou notas existentes de chats podem ser adicionados aos status ainda não foram vistos, mas esperamos que a premissa dessas atualizações permaneça a mesma - o que significa que todos os contatos de um usuário poderiam vê-los.

Como mostrado na captura de tela abaixo, cortesia do WaBetaInfo, um usuário seria capaz de adicionar um 'status de voz', selecionando o ícone no canto inferior direito.

Como vemos com muitos testes do WhatsApp, este recurso parece estar atualmente na fase pré-beta, o que significa que provavelmente ainda está um pouco longe de estar disponível para todos os usuários no iOS ou Android.

Isso supondo, é claro, que chegue a uma versão completa do aplicativo, já que a WhatsApp poderia decidir não incluí-lo após este período inicial de testes.

Se o fizer, o recurso se juntará aos muitos que vimos da empresa recentemente - incluindo a capacidade de silenciar alguém em uma chamada em grupo, elevando o número máximo de usuários em um chat em grupo para 512 e melhorando os controles de privacidade.

