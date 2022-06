O que a WhatsApp acrescenta três novidades úteis, eis o que eles fazem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O que aApp lançou algumas novidades na última semana, e elas são particularmente úteis se você se encontrar em muitas chamadas em grupo.

Will Cathcart, diretor da WhatsApp na Meta, anunciou as novas funcionalidades via Twitter:

Algumas novas funcionalidades para chamadas em grupo no @WhatsApp: Agora você pode silenciar ou enviar mensagens a pessoas específicas em uma chamada (ótimo se alguém se esquecer de silenciar!), e adicionamos um indicador útil para que você possa ver mais facilmente quando mais pessoas se juntam a grandes chamadas. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy- Will Cathcart (@wcathcart) 16 de junho de 2022

Estamos especialmente felizes em ver a capacidade de silenciar usuários específicos, o que deve ajudar a evitar que uma chamada seja descarrilada devido a um bebê chorando ou a um café barulhento.

Agora você pode enviar uma mensagem direta a qualquer participante, diretamente da tela de chamada, útil se você quiser dizer a alguém que você o silenciou, por exemplo.

Além disso, um banner pop-up agora anunciará quando alguém entrar na chamada. O que é algo que você esperaria que acontecesse independentemente, mas não era o caso anteriormente.

Embora nenhuma dessas características seja inovadora, elas são bons passos para melhorar a experiência da chamada do grupo WhatsApp.

A plataforma tem trabalhado duro para melhorar seus recursos de grupo, recentemente elevando o número de usuários permitidos em uma chamada em grupo de 8 para 32 pessoas. Além de permitir um número impressionante de 512 membros em um bate-papo em grupo.

Os novos recursos de chamadas em grupo estão disponíveis agora para a maioria dos usuários, se você quiser garantir que pode usá-los, certifique-se de manter seu aplicativo atualizado.

