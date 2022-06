A WhatsApp está lançando mais opções de privacidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp está lançando algumas opções de privacidade para dar a você mais controle sobre quem vê o que acontece com seu perfil no serviço de mídia social.

As mudanças lhe darão a opção de escolher quem vê sua foto de perfil, informações "sobre", seu status e seu tempo de "última visualização".

Estas configurações estão em teste há bastante tempo, de acordo com a XDA Developers, mas agora estarão abertas a todos os usuários da WhatsApp, depois que ela confirmar o lançamento em si.

Para proteger ainda mais sua privacidade online, estamos lançando novas opções para suas configurações de controle de privacidade



Agora você pode selecionar quem de sua lista de contatos pode ver sua foto de perfil, Sobre e status de Última Vez. Para mais informações, siga este link: https://t.co/UGMCx2n70h-- WhatsApp (@WhatsApp) 15 de junho de 2022

Em cada caso, de acordo com as diretrizes atualizadas da WhatsApp , você pode escolher entre as seguintes categorias de quem pode ver suas informações: todos, qualquer pessoa em seu livro de contatos, qualquer pessoa em seus contatos, excluindo certos contatos específicos que você escolher, e ninguém em absoluto.

Isto permite que você se mantenha completamente privado ou construa uma lista de contatos em que confie o suficiente para ter suas informações, o que será uma mudança bem-vinda para qualquer pessoa que sinta que o WhatsApp foi um pouco liberal demais na forma como compartilhou os detalhes.

Na última versão do aplicativo, você deve encontrar as novas opções em Conta > Privacidade no menu de configurações do aplicativo.

Escrito por Max Freeman-Mills.