Como transferir seu histórico de bate-papo WhatsApp para um novo telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta está atualizando o WhatsApp com a capacidade de permitir que você transfira facilmente seu histórico de conversas do Android para o iPhone. Anteriormente, só permitia que você transferisse conversas do iPhone para o Android. O CEO Mark Zuckerberg anunciou a mudança em um post do Facebook, abordando reclamações há muito existentes sobre como pode ser difícil migrar dados telefônicos entre os dois sistemas operacionais móveis. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como transferir chats do WhatsApp entre seus telefones, não importa se você usa Android ou iPhone.

Para começar, você precisa usar o aplicativo Apple's Move to iOS. Ele ajuda os usuários Android a moverem seus contatos, calendário, SMS e agora, chats WhatsApp, para o iPhone.

Faça o download do aplicativo Move to iOS no seu telefone Android. Para saber mais sobre como o Move to iOS funciona, consulte a página de suporte da Apple aqui. Comece a configurar seu novo iPhone ou iPhone de fábrica. Selecione a opção "Mover dados do Android". Siga as etapas do aplicativo Move to iOS em seu aplicativo Android. Assim que seu iPhone estiver totalmente configurado, abra o aplicativo WhatsApp. Faça o login usando o mesmo número de telefone. Seu histórico de chat preexistente no Android deve aparecer.

Há algumas advertências sobre a capacidade de transferência de chat do WhatsApp para o Android para o iPhone.

O processo só funciona com iPhones novos ou reiniciados de fábrica.

Para iniciar uma transferência de dados de chat, você precisará estar executando: Android 5 ou superior no seu dispositivo Android iOS 15.5 em seu iPhone

Se você já tem um histórico de chat iOS pré-existente, o histórico do Android importado irá sobrescrevê-lo.

No Android 12, o Google oferece um recurso de nível de sistema operacional que permite mover seus históricos de chat WhatsApp de um iPhone para seu dispositivo Android. O recurso foi limitado aos telefones Pixel no lançamento, mas está sendo lançado para todos os novos smartphones com o Android 12.

Conecte o iPhone ao seu novo telefone Android 12 ou ao seu telefone Android 12 de fábrica através de um cabo USB-C para o Lightning.

Siga as instruções na tela para importar todos os dados ou dados selecionados do iPhone para seu telefone Android 12.

Quando solicitado, toque no botão continuar para completar a transferência de dados.

Quando solicitado, faça a leitura do código QR mostrado no dispositivo Android usando seu iPhone.

A leitura do código QR abrirá o WhatsApp no iPhone.

Toque no botão iniciar, e pronto.

Há algumas advertências sobre a capacidade de transferência de chat do WhatsApp para o iPhone-to-Android.

O processo só funciona com dispositivos Android 12 novos ou de fábrica.

Você precisa de um cabo USB-C para o Lightning para iniciar a transferência.

Há um processo de transferência separado para telefones Samsung rodando Android.

A WhatsApp trabalhou com o Google não apenas para permitir transferências locais de backups da WhatsApp de um iPhone para um dispositivo Android, mas também especificamente com a Samsung. Na verdade, se você estiver mudando de um iPhone para um dispositivo Samsung Android, você pode transferir seu histórico de bate-papo, informações de conta, foto do perfil e configurações. Você simplesmente não pode transferir chamadas.

Reinicie seu dispositivo Samsung. Abra o aplicativo Smart-Switch em seu dispositivo Samsung. Conecte seu iPhone ao seu dispositivo Samsung através de um cabo USB-C para o Lightning. Selecione todos os aplicativos e dados que você deseja transferir, incluindo o WhatsApp. Quando solicitado, verifique o código QR exibido na tela do telefone. O código QR deve abrir o WhatsApp em seu iPhone. Toque no botão iniciar para continuar a transferência de dados. Agora você pode finalizar a configuração de seu dispositivo Samsung. Uma vez terminado, abra o WhatsApp e faça o login usando o mesmo número que no iPhone. Pressione o botão Importar para concluir o processo.

Precisa de mais ajuda? Veja o guia de suporte do WhatsApp para migração de dados do iPhone para a Samsung.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 15 Junho 2022

Escrito por Maggie Tillman.