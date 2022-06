Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A WhatsApp só recentemente aumentou o número de participantes que poderiam participar de uma chamada em grupo de oito para 32, mas agora a plataforma de mensagens está elevando o número novamente, desta vez para 512.

Sim, você leu isso direito. Se formos colocados em um grupo com 512 pessoas, estaremos colocando isso diretamente em silêncio. O recurso que vê a capacidade de adicionar 512 pessoas a um grupo WhatsApp entrou em fase beta no início de maio, mas agora começou a ser lançado para usuários iOS, Android e Desktop.

Para usuários de iOS, você precisará executar o WhatsApp 22.12.0.73 e mais tarde, enquanto os usuários de Android precisam executar o 2.22.13.10 e mais tarde para poder receber a atualização. Você pode precisar esperar 24 horas antes de recebê-la, mas não entre em pânico se ainda não a tiver, seus 512 amigos terão que esperar.

Junto com o lançamento oficial da opção de grupo maior no WhatsApp, diz-se que a empresa está trabalhando na capacidade de exportar seu backup do WhatsApp a partir do Google Drive em uma versão beta do aplicativo Android. Segundo a WABetaInfo, este recurso está sendo testado na versão 2.22.13.11 do Android e o backup incluirá seu histórico completo de bate-papo, com não apenas mensagens, mas também imagens, vídeos e outros arquivos de mídia. No entanto, não está claro quando este recurso será lançado.

Por enquanto, verifique se você pode adicionar 512 participantes a um grupo abrindo o WhatsApp, tocando em Novo Grupo e você verá 0/512 em Adicionar Participantes no topo se você tiver o recurso.

Escrito por Britta O'Boyle.