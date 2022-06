O quesApp poderá em breve permitir que você edite as mensagens enviadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está testando um recurso que permite aos usuários editar as mensagens enviadas no iOS, Android e o aplicativo web da plataforma de mensagens.

Como mostrado nas telas abaixo - capturadas pela WABetaInfo - a WhatsApp está experimentando a idéia de permitir que os usuários alterem o conteúdo de uma mensagem mesmo depois que ela foi enviada.

Não é a primeira vez que o aplicativo testou o recurso, é claro. Em 2017, um recurso semelhante foi testado, mas nunca chegou ao messenger na íntegra.

Desta vez, parece que ao pressionar uma mensagem por muito tempo e selecionar o menu de três pontos, a opção de editar será apresentada. A partir daqui, você parece ser capaz de editar erros de digitação e outros erros.

O que não está claro é se há algum limite de tempo para poder editar estas mensagens, ou, talvez mais importante, se o histórico de mensagens individuais estaria disponível para outros usuários visualizarem.

Dado que este é simplesmente um recurso beta, no entanto, é possível que os detalhes mais finos ainda estejam sendo trabalhados pela WhatsApp.

Naturalmente, isto também significa que não há uma linha do tempo para o lançamento completo do recurso - e isto assumindo que ele será realmente implementado desta vez.

No entanto, com o WhatsApp um pouco rasgado quando se trata de adicionar novas funcionalidades, parece ser uma opção há muito esperada para ser editada, mas é provável que chegue em algum momento.

Se você quiser testar a funcionalidade por si mesmo, você poderá participar do programa beta do WhatsApp na Loja de Reprodução do Google. Caso contrário, você terá que manter seus dedos cruzados e esperar que este chegue até o final dos testes.

Escrito por Conor Allison.