O quesApp poderia permitir que você salvasse algumas mensagens desaparecidas

(Pocket-lint) - A WhatsApp tem um sistema de mensagens desaparecidas há alguns anos, permitindo que você configure determinados chats para limpar suas mensagens após sete dias se você estiver preocupado com a privacidade ou apenas quer evitar um arquivo sempre em expansão.

Agora, no entanto, pode estar trabalhando em um mecanismo para permitir que você marque certas mensagens nessas conversas para retenção, permitindo que você guarde mensagens que possam ter informações úteis que você precisa para avançar, por exemplo.

Isto vem por cortesia da WABetaInfo, que detectou a adição de uma nova opção "Kept Messages" nas configurações do chat na última versão beta do WhatsApp, que foi desmontada.

Isso revela o sub-menu, que sugere que você poderá marcar certas mensagens a serem mantidas, embora não saibamos se haverá um limite de quantas você pode reter.

Também seria interessante saber como isto poderia funcionar em conversas em grupo, onde você poderia presumivelmente precisar das permissões de outros para marcar as mensagens a serem mantidas.

Ainda assim, a idéia da configuração confirma que a WhatsApp está provavelmente procurando ajudar as pessoas a manter as mensagens que elas são susceptíveis de querer dentro de mais de uma semana. No entanto, ainda não há uma linha de tempo sobre quando podemos esperar que ela atinja o aplicativo real.

Escrito por Max Freeman-Mills.