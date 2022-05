O que é que aApp para parar de trabalhar em alguns iPhones, o seu é afetado?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A WhatsApp cessará o suporte ao iOS 10 e 11 a partir de 24 de outubro de 2022 e isso significa que alguns iPhones não poderão mais usar o aplicativo de bate-papo após essa data.

Isso porque os iOS 12 e 13 serão obrigados a continuar a usar o WhatsApp. Ele deixará de funcionar em iPhones mais antigos que não podem rodar nem o iOS 12 nem o 13.

Os mais afetados serão os usuários do iPhone 5 e iPhone 5c. Felizmente, não se aplica ao iPhone 5s, 6 ou 6s, pois eles rodam no iOS 12. Naturalmente, qualquer iPhone mais moderno do que esses também estará bem.

De acordo com WABetaInfo, os primeiros usuários de iOS têm recebido uma mensagem de alerta, pedindo-lhes que atualizem: "O que aApp deixará de suportar esta versão do iOS depois de 24 de outubro de 2022. Por favor, vá para Configurações > Geral, depois toque em Atualização de Software para ge a última versão do iOS", diz ele.

Isto é refletido por mensagens nas páginas oficiais de suporte on-line do WhatsApp. O suporte é listado somente para iOS 12 e acima.

"Dispositivos e software mudam com freqüência, por isso revisamos regularmente quais sistemas operacionais suportamos e fazemos atualizações", diz o documento.

"Para escolher o que deixar de suportar, todos os anos nós, como outras empresas de tecnologia, analisamos quais dispositivos e software são os mais antigos e temos o menor número de pessoas ainda usando-os. Esses dispositivos também podem não ter as últimas atualizações de segurança, ou podem não ter a funcionalidade necessária para executar o WhatsApp".

Escrito por Rik Henderson.