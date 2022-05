Como reagir às mensagens WhatsApp com emoji

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos aplicativos de mensagens agora oferecem aos usuários a capacidade de reagir a uma bolha de bate-papo com um emoji. Os usuários do Facebook Messenger, por exemplo, podem usar as reações emoji em uma conversa. Agora, outro aplicativo de mensagens de propriedade da Meta recebeu um recurso de reação emoji: WhatsApp.

Mark Zuckerberg anunciou em suas Histórias Instagram que um recurso de reações emoji começou a ser lançado - após sair de um programa beta - aos usuários da WhatsApp em 5 de maio de 2022. O diretor da WhatsApp, Will Cathcart, também confirmou o recurso através de um vídeo no Twitter e do blog WhatsApp.

Estamos entusiasmados em anunciar que as reações estão chegando ao WhatsApp . . com todos os emojis e tons de pele a vir. pic.twitter.com/086JnVS5Ey- Will Cathcart (@wcathcart) 14 de abril de 2022

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as reações emoji no WhatsApp.

Reações emoji são literalmente emoji que você usa para mostrar a outra pessoa que viu sua mensagem e sentiu um certo modo sobre ela. Elas podem ser um coração, por exemplo, ou o rosto com lágrimas de alegria emoji. As reações emoji são uma forma universal, visual e simples de responder a uma mensagem sem ter que digitar uma resposta.

Você precisa baixar (ou atualizar para) a versão mais recente do aplicativo móvel WhatsApp. Se você não vê reações emoji no WhatsApp, basta ter em mente que a atualização do software que traz o recurso está sendo lançada no lado do servidor. Pode levar algumas semanas para que todos tenham reações emoji no WhatsApp.

Se você quiser usar as reações emoji em uma mensagem do WhatsApp, siga estes passos:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel WhatsApp. Pressione por muito tempo em qualquer mensagem em um chat. Um pop-up aparecerá com seis reações emoji. Selecione uma das reações emoji para usá-la. Sua reação emoji aparecerá abaixo da mensagem que você selecionou anteriormente.

No lançamento, há seis reações emoji disponíveis:

Polegares para cima

Coração

Rosto com lágrimas de alegria

Rosto com a boca aberta

Cara chorosa

Pessoa com as mãos dobradas

O que aApp prometeu eventualmente suportar todos os emoji e tons de pele que você pode usar nas mensagens.

De acordo com WABetaInfo, o WhatsApp está testando um recurso beta para habilitar ou desabilitar notificações de reações emoji a mensagens que você enviou. Você pode encontrar as notificações de reação alternando em Configurações > Notificações como uma opção de menu chamada Notificações de Reação.

Escrito por Maggie Tillman.