O que as chamadas de grupo daApp podem agora incluir até 32 contatos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após a recente série de anúncios sobre os recursos do WhatsApp Communities que chegaram ao aplicativo, uma atualização parece confirmar que a capacidade de adicionar até 32 contatos a uma chamada em grupo já está sendo lançada para alguns usuários.

Como parte da atualização do WhatsApp 22.8.80, o limite de usuários nas chamadas será expandido dos atuais oito, com a leitura das notas de correção: "Chamadas em grupo agora suporta até 32 participantes e inclui uma interface atualizada com um layout de áudio social, destaque de alto-falantes e formas de onda".

Ainda não está claro se a atualização está sendo feita apenas para usuários iOS no momento - embora, mesmo que esteja, é provável que o novo recurso chegue no Android nas próximas semanas. Como descrito anteriormente, ela não estará disponível no cliente desktop da WhatsApp.

Quando isso acontecer, ele também estreará um novo layout para chamadas em grupo. Como mostrado abaixo, cada usuário terá sua própria bolha que destacará quando falar e apresentará uma forma de onda.

Além do novo limite de usuários para chamadas em grupo, a última versão do aplicativo também terá projetos atualizados para bolhas de mensagens de voz e informações de contato, bem como pequenas mudanças em como você pode acessar as mídias que você preferiu.

Tudo isso vem, como dizemos, com muitos recursos novos no horizonte através da gama de serviços da WhatsApp.

Há indicações de que os usuários em breve poderão esconder seu último status visto de contatos específicos, com pesquisas - um recurso já disponível no Messenger do Facebook - também esperado para os usuários brincarem em seus bate-papos em grupo.

Escrito por Conor Allison.