Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de seu programa de testes beta, o WhatsApp está mudando algumas opções de privacidade em seu aplicativo para permitir que você oculte seu status online.

Como você sabe, ao enviar mensagens a seus amigos, colegas e conhecidos, é possível ver seu status de "Última Vez" ao lado da foto do perfil na parte superior da tela. Usando estes recursos, é possível ver se alguém está evitando propositalmente ler suas mensagens, mesmo que tenha lido recibos desligados.

No futuro, poderá ser possível ajustar este recurso sob as configurações de privacidade. Ao navegar para WhatsApp Settings > Account > Privacy > Last Seen, você poderá definir quem pode ver seu último status visto. Isso inclui escondê-lo de todos ou simplesmente de contatos específicos.

O WhatsApp vem testando isso no Android há algum tempo, mas agora também está sendo testado no iOS através do programa beta TestFlight.

A WhatsApp também está adicionando opções de privacidade mais detalhadas tanto para as fotos do perfil quanto para a seção sobre você. Portanto, se você precisa de mais privacidade, então há muito o que esperar no futuro. Não há nenhuma palavra oficial sobre quando estas configurações se estenderão para as massas ou mesmo se elas chegarão a esse estágio. Afinal, isto é apenas um teste beta nesta fase.

Escrito por Adrian Willings.