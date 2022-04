Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Meta proprietária WhatsApp anunciou um novo recurso, chamado Comunidades, que planeja começar a testar nos próximos meses antes de se lançar mais amplamente. Aqui está tudo o que você precisa saber.

No WhatsApp, você precisa do número de telefone de alguém para adicioná-lo, e o máximo de conversas em grupo é de 256 participantes. Mas agora, um separador Comunidades que se estende a um número seleto de grupos permitirá que milhares participem de uma comunidade que hospeda múltiplos chats de subgrupos. Uma vez que você esteja em uma comunidade, seu número de telefone será escondido (exceto dos administradores e das pessoas com quem você está em um subgrupo).

Descrito como uma "grande evolução" para o aplicativo de mensagens pelo Meta CEO Mark Zuckerberg, uma versão inédita das comunidades foi percebida pela primeira vez no ano passado, mas a WhatsApp esperou até agora para anunciá-lo.

Zuckerberg disse que as Comunidades se concentrarão em feeds: "Da mesma forma que os feeds sociais pegaram a tecnologia básica por trás da internet e a fizeram para que qualquer pessoa pudesse encontrar pessoas e conteúdo on-line, acho que as mensagens comunitárias pegarão os protocolos básicos por trás das mensagens individuais e os estenderão para que você possa se comunicar mais facilmente com grupos de pessoas para que as coisas sejam feitas juntas".

Pouco se sabe ainda, pois o Pocket-lint ainda não testou as comunidades, e a WhatsApp ainda está reconhecidamente descobrindo os detalhes de exatamente como as comunidades funcionarão com base no feedback dos primeiros testadores. Mas, de acordo com os anúncios da WhatsApp e Zuckerberg sobre comunidades, você pode esperar a seguinte experiência de usuário:

Com Comunidades, Meta disse que você pode...

Reunir grupos separados sob um mesmo guarda-chuva

Receber atualizações enviadas a toda a Comunidade

Organize facilmente grupos menores de discussão sobre o que é importante para você

Use ferramentas poderosas como um administrador, incluindo: Mensagens de anúncio que são enviadas a todos Controle sobre quais grupos podem ser incluídos



A WhatsApp também está lançando novos recursos para melhor apoiar as comunidades, tais como reações emoji, a capacidade dos administradores de grupo de apagar mensagens, compartilhamento de arquivos até 2GB, e chamadas para até 32 pessoas.

As comunidades poderiam facilitar, digamos, que um diretor de escola reunisse todos os pais dos alunos da escola. Eles podem compartilhar atualizações obrigatórias e criar grupos sobre aulas específicas, atividades extracurriculares ou necessidades de voluntariado. As comunidades permitirão que outros tipos de grupos próximos - tais como membros de uma congregação religiosa ou mesmo empresas - tenham também conversas de grupo seguras e privadas.

O que a WhatsApp disse que as comunidades são "intrinsecamente privadas". Além disso, ao contrário do Telegrama, todas as comunicações entre pessoas de uma Comunidade são criptografadas, embora o nome e a descrição de uma Comunidade não sejam criptografados.

Você pode ler mais sobre como Meta está se aproximando da privacidade e segurança para as Comunidades aqui.

A WhatsApp testará as comunidades no final deste ano em determinados países.

Eventualmente, as comunidades se estenderão a todos os usuários em todo o mundo, permitindo que você combine chats de grupo separados "sob um único guarda-chuva com uma estrutura que funcione para eles", explicou o WhatsApp em um post de blog de anúncios. "Dessa forma, as pessoas poderão receber atualizações enviadas a toda a Comunidade e organizar facilmente grupos menores de discussão sobre o que é importante para elas".

Sim. Meta está trabalhando nos recursos da comunidade para o Facebook e o Messenger.

