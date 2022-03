WhatsApp reformula a aparência e o funcionamento das mensagens de voz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está lançando uma atualização que adicionará alguns novos recursos de mensagens de voz, incluindo a capacidade de ouvir mensagens enquanto lê outros bate-papos e até reproduzi-los em velocidade 1,4 ou 2 vezes maior.

A atualização, que estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas, também permitirá pausar e retomar suas gravações enquanto faz mensagens de voz. Você também poderá reproduzi-los antes de enviá-los. O WhatsApp não está apenas melhorando a maneira como você cria e ouve mensagens de voz, mas também a aparência delas, introduzindo uma representação visual em forma de onda do som em uma mensagem de voz para ajudá-lo a acompanhar.

O WhatsApp, de propriedade da Meta, disse que seus usuários enviam cerca de 7 bilhões de mensagens de voz diariamente no aplicativo de bate-papo. O recurso de áudio, que foi lançado pela primeira vez em 2013, também é comumente chamado de notas de voz. Basicamente, torna mais rápido e fácil para os usuários do Whatsapp manter conversas. É até uma ferramenta de acessibilidade para usuários que preferem evitar digitar, mas ainda querem se comunicar com seus amigos e entes queridos usando o WhatsApp.

Para saber mais sobre o WhatsApp, incluindo mais de 40 dicas e truques que sobrecarregarão a maneira como você usa o aplicativo de bate-papo, consulte o guia do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.