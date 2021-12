WhatsApp lança um teste de pagamentos de criptomoeda com Novi

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está testando um recurso de criptomoeda desenvolvido pela Novi , a carteira digital da Meta que foi lançada como piloto há alguns meses.

O aplicativo de bate-papo está começando com um teste que permite que um "número limitado" de pessoas nos EUA envie e receba pagamentos usando Pax Dollars (USDP), um stablecoin respaldado em dólares americanos emitido pela Paxos. De acordo com o site da Novi , para enviar um pagamento com o WhatsApp , você precisa primeiro tocar no ícone do clipe de papel no Android ou no ícone + no iOS e, em seguida, selecionar "Pagamento" nas opções do menu.

Não há taxas ou limites para o envio ou recebimento de criptomoedas e os pagamentos são transferidos instantaneamente.

Há uma nova maneira de experimentar a carteira digital @Novi. A partir de hoje, um número limitado de pessoas nos Estados Unidos poderá enviar e receber dinheiro usando o Novi no @WhatsApp , tornando o envio de dinheiro para familiares e amigos tão fácil quanto enviar uma mensagem. pic.twitter.com/dGz3lejri7 - Stephane Kasriel (@skasriel) 8 de dezembro de 2021

Os planos de criptomoeda da Meta mudaram muito nos últimos anos. Originalmente, planejava desenvolver uma criptomoeda, chamada Libra, que seria integrada a uma carteira digital desenvolvida pelo Facebook chamada Calibra. Libra mais tarde se tornou Diem , e Calibra se tornou Novi, que foi lançada sem Diem. Agora, Meta está usando Pax Dollars da Paxos e contando com a troca da Coinbase como parceira de custódia.

Aparentemente, Meta ainda está comprometida com Diem, ou pelo menos o ex-chefe da Novi da empresa afirmou isso em outubro. David Marcus tuitou : "Pretendemos lançar Novi com Diem assim que receber a aprovação regulatória". Mas Marcus também anunciou que deixará Novi no final do ano.