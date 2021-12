Como visualizar uma nota de voz no WhatsApp antes de enviá-la

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp tem uma infinidade de recursos excelentes, alguns fáceis de encontrar e outros um pouco mais ocultos. Um dos nossos favoritos é a capacidade de acelerar as anotações de voz porque, vamos encarar os fatos, às vezes você precisa que uma história seja contada um pouco mais rápido, especialmente quando você está com pouco tempo e seu amigo está lhe dizendo a cor das meias que eles colocam manhã.

Você pode ler todas as nossas principais dicas do WhatsApp em nosso recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em visualizar uma nota de voz antes de enviá-la - se apenas para que você tenha que passar pela mesma experiência de audição que o destinatário.

O serviço de mensagens do Facebook lançou uma atualização no início de dezembro de 2021 que acrescentou a capacidade de revisar uma mensagem de voz antes de enviá-la. No entanto, não é muito óbvio como fazer isso, então vamos contar a vocês.

Você precisará verificar se está executando o WhatsApp versão 2.21.240 ou posterior para revisar as anotações de voz antes de enviá-las. Vá para a App Store ou Google Play Store e certifique-se de que o WhatsApp está atualizado.

Depois disso, siga estas etapas para ouvir uma mensagem de nota de voz antes de enviá-la:

Abra o bate-papo com a pessoa para a qual deseja enviar uma nota de voz Pressione o botão de gravação do microfone no canto inferior direito à direita do campo de entrada de mensagem Deslize para cima com o polegar para gravar sua nota de voz com as mãos livres Um botão de parada aparecerá na parte inferior da tela, toque nele Isso fará uma pausa na nota de voz e exibirá uma prévia da nota de voz Toque no botão de reprodução ao lado da nota de voz para ouvir de volta a nota de voz Toque no ícone da lixeira no canto inferior esquerdo para excluí-lo Ou toque no ícone de seta azul no canto inferior direito para enviar sua nota de voz

É importante notar que, uma vez que você pressiona o botão Parar e a visualização da nota de voz aparece, você não pode continuar de onde parou ou editá-la. Você pode enviá-lo ou excluí-lo. Se quiser continuar a nota de voz, você precisará começar novamente.